HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX-Kursverlauf
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23.06.2026 12:27:00
XETRA-Handel SDAX gibt am Dienstagmittag nach
Um 12:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 1,52 Prozent tiefer bei 18 116,42 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,861 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,994 Prozent auf 18 212,61 Punkte an der Kurstafel, nach 18 395,47 Punkten am Vortag.
Bei 18 212,61 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 037,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 18 736,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der SDAX-Kurs bei 16 463,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 523,43 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,38 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 2,19 Prozent auf 4,02 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2,09 Prozent auf 70,95 EUR), TeamViewer (+ 1,18) Prozent auf 4,98 EUR), INDUS (+ 0,91 Prozent auf 27,60 EUR) und Dermapharm (+ 0,64 Prozent auf 46,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-9,96 Prozent auf 25,30 EUR), PVA TePla (-7,01 Prozent auf 40,30 EUR), SMA Solar (-6,16 Prozent auf 54,10 EUR), Basler (-5,80 Prozent auf 30,05 EUR) und STO SE (-3,41 Prozent auf 93,60 EUR).
Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 740 879 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die Springer Nature-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,731 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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