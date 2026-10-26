XETRA-Handel: SDAX klettert am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 1,34 Prozent auf 18 350,08 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,262 Prozent höher bei 18 154,09 Punkten in den Montagshandel, nach 18 106,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18 154,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 446,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SDAX mit 18 124,50 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 18 229,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der SDAX mit 17 371,36 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 9,16 Prozent auf 95,30 EUR), OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 225,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,72 Prozent auf 11,10 EUR), Energiekontor (+ 4,46 Prozent auf 23,40 EUR) und PVA TePla (+ 4,42 Prozent auf 29,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen pbb (-3,81 Prozent auf 2,73 EUR), HelloFresh (-2,75 Prozent auf 3,00 EUR), SGL Carbon SE (-1,23 Prozent auf 4,84 EUR), Hypoport SE (-1,14 Prozent auf 82,75 EUR) und MBB SE (-0,98 Prozent auf 203,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 611 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,107 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,46 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at