CEWE Stiftung Aktie

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WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

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SDAX-Kursentwicklung 13.08.2026 09:28:55

XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start

XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Am Donnerstag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,58 Prozent stärker bei 18 609,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94,065 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 598,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 641,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,484 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 286,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 221,16 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 17 073,11 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,23 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 4,68 Prozent auf 58,10 EUR), Sixt SE St (+ 4,45 Prozent auf 75,15 EUR), INDUS (+ 4,40 Prozent auf 32,05 EUR), Hypoport SE (+ 3,78 Prozent auf 87,95 EUR) und Vincorion (+ 3,73 Prozent auf 20,02 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Energiekontor (-6,67 Prozent auf 32,20 EUR), grenke (-4,58 Prozent auf 11,24 EUR), Eckert Ziegler (-3,05 Prozent auf 13,33 EUR), CEWE Stiftung (-1,45 Prozent auf 95,30 EUR) und EVOTEC SE (-1,09 Prozent auf 3,81 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 197 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5,121 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

CEWE Stiftung & Co. KGaA 97,40 1,88% CEWE Stiftung & Co. KGaA
Eckert & Ziegler 13,78 1,85% Eckert & Ziegler
Energiekontor AG 27,40 -8,51% Energiekontor AG
EVOTEC SE 3,56 0,51% EVOTEC SE
grenke AG 11,08 -4,48% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,32 -0,12% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,13 -7,76% HelloFresh
Hypoport SE 85,00 -0,35% Hypoport SE
INDUS AG 33,20 1,84% INDUS AG
JOST Werke AG 55,80 -0,53% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 70,80 0,14% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,85 -0,37% Mutares
OHB SE 265,00 2,91% OHB SE
Sixt SE St. 73,05 -2,92% Sixt SE St.
Vincorion 22,00 3,68% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 607,74 0,29%

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