CEWE Stiftung Aktie
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
|SDAX-Kursentwicklung
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13.08.2026 09:28:55
XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start
Am Donnerstag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,58 Prozent stärker bei 18 609,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 94,065 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,518 Prozent auf 18 598,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 18 598,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 641,86 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,484 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 286,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 221,16 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 17 073,11 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,23 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell JOST Werke (+ 4,68 Prozent auf 58,10 EUR), Sixt SE St (+ 4,45 Prozent auf 75,15 EUR), INDUS (+ 4,40 Prozent auf 32,05 EUR), Hypoport SE (+ 3,78 Prozent auf 87,95 EUR) und Vincorion (+ 3,73 Prozent auf 20,02 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Energiekontor (-6,67 Prozent auf 32,20 EUR), grenke (-4,58 Prozent auf 11,24 EUR), Eckert Ziegler (-3,05 Prozent auf 13,33 EUR), CEWE Stiftung (-1,45 Prozent auf 95,30 EUR) und EVOTEC SE (-1,09 Prozent auf 3,81 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 197 403 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5,121 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|97,40
|1,88%
|Eckert & Ziegler
|13,78
|1,85%
|Energiekontor AG
|27,40
|-8,51%
|EVOTEC SE
|3,56
|0,51%
|grenke AG
|11,08
|-4,48%
|HAMBORNER REIT
|4,32
|-0,12%
|HelloFresh
|3,13
|-7,76%
|Hypoport SE
|85,00
|-0,35%
|INDUS AG
|33,20
|1,84%
|JOST Werke AG
|55,80
|-0,53%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|70,80
|0,14%
|Mutares
|26,85
|-0,37%
|OHB SE
|265,00
|2,91%
|Sixt SE St.
|73,05
|-2,92%
|Vincorion
|22,00
|3,68%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 607,74
|0,29%