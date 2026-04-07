XETRA-Handel: SDAX legt am Dienstagmittag zu

Für den SDAX geht es aktuell aufwärts.

Am Dienstag klettert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,59 Prozent auf 16 822,84 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 85,009 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,056 Prozent fester bei 16 733,45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 16 724,07 Punkten am Vortag.

Bei 16 708,71 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 886,76 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der SDAX bei 17 232,69 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 18 002,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bewegte sich der SDAX bei 13 935,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,07 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 480,20 Punkten. 15 733,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 4,99 Prozent auf 4,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,55 Prozent auf 52,90 EUR), Siltronic (+ 2,82 Prozent auf 54,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,54 Prozent auf 92,70 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 2,38 Prozent auf 1,37 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Dermapharm (-9,42 Prozent auf 42,80 EUR), Gerresheimer (-3,56 Prozent auf 17,90 EUR), adesso SE (-3,52 Prozent auf 57,50 EUR), Verve Group (-2,39 Prozent auf 1,39 EUR) und Ottobock (-2,31 Prozent auf 52,80 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 452 279 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4,175 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at