XETRA-Handel: SDAX legt nachmittags zu

Um 15:40 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent höher bei 18 966,33 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 92,453 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,154 Prozent auf 18 900,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 929,43 Punkten am Vortag.

Bei 19 041,05 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 900,19 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,315 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Stand von 17 590,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Stand von 16 674,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent aufwärts. Bei 19 041,05 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Alzchem Group (+ 6,11 Prozent auf 187,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 5,02 Prozent auf 1,53 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,11 Prozent auf 39,18 EUR), Einhell Germany vz (+ 2,92 Prozent auf 74,10 EUR) und Drägerwerk (+ 2,68 Prozent auf 92,00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SFC Energy (-3,09 Prozent auf 23,55 EUR), Douglas (-2,64 Prozent auf 8,47 EUR), Ottobock (-2,40 Prozent auf 52,80 EUR), Dürr (-2,34 Prozent auf 20,85 EUR) und Stabilus SE (-2,31 Prozent auf 17,74 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 112 008 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,025 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,51 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at