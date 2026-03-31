XETRA-Handel: SDAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,50 Prozent fester bei 16 471,45 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,068 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,074 Prozent auf 16 401,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 389,79 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 555,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16 358,78 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 174,73 Punkte. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der SDAX 15 233,14 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,09 Prozent nach unten. Bei 18 480,20 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Energiekontor (+ 8,09 Prozent auf 38,10 EUR), Südzucker (+ 7,08 Prozent auf 13,00 EUR), Verve Group (+ 5,74) Prozent auf 1,42 EUR), PNE (+ 5,63 Prozent auf 8,44 EUR) und GFT SE (+ 5,53 Prozent auf 17,56 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil MBB SE (-6,37 Prozent auf 170,60 EUR), Dermapharm (-3,64 Prozent auf 42,30 EUR), NORMA Group SE (-2,81 Prozent auf 16,62 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2,60 Prozent auf 3,89 EUR) und INDUS (-2,39 Prozent auf 26,50 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die Südzucker-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 629 723 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,051 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at