WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
SDAX-Kursverlauf 13.04.2026 09:29:44

XETRA-Handel SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Der SDAX bewegt sich am ersten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,91 Prozent schwächer bei 17 101,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,823 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,817 Prozent auf 17 116,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 257,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 089,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 120,67 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.03.2026, bei 16 784,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 201,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 440,94 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,46 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,77 Prozent auf 39,72 EUR), Einhell Germany vz (+ 0,86 Prozent auf 70,00 EUR), Südzucker (+ 0,50 Prozent auf 12,12 EUR), Grand City Properties (+ 0,40 Prozent auf 10,02 EUR) und Mutares (+ 0,40 Prozent auf 25,35 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Hypoport SE (-4,64 Prozent auf 77,10 EUR), Verve Group (-2,86 Prozent auf 1,39 EUR), Nagarro SE (-2,76 Prozent auf 43,70 EUR), GFT SE (-2,53 Prozent auf 16,94 EUR) und PVA TePla (-2,41 Prozent auf 32,34 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 222 602 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 4,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu PVA TePla AG

27.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
19.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
