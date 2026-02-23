XETRA-Handel SDAX liegt im Minus

Der SDAX zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Am Montag verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,68 Prozent auf 17 902,10 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,531 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 953,05 Zählern und damit 0,393 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 023,92 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 17 811,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 012,93 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 302,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 750,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, betrug der SDAX-Kurs 14 888,59 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,15 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18 480,20 Punkte. Bei 17 174,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 2,69 Prozent auf 84,10 EUR), DEUTZ (+ 2,17 Prozent auf 11,78 EUR), HelloFresh (+ 1,94) Prozent auf 5,04 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,85 Prozent auf 19,82 EUR) und Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 57,75 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Verve Group (-4,51 Prozent auf 1,23 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,10 Prozent auf 77,10 EUR), Gerresheimer (-3,96 Prozent auf 19,63 EUR), MBB SE (-3,86 Prozent auf 211,50 EUR) und EVOTEC SE (-2,85 Prozent auf 5,93 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die Klöckner-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 380 976 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 10,110 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at