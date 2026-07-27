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SDAX-Kursverlauf 27.07.2026 17:58:32

XETRA-Handel: SDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

XETRA-Handel: SDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Der SDAX ging mit Gewinnen aus dem Montagshandel.

Am Montag bewegte sich der SDAX via XETRA letztendlich 0,45 Prozent stärker bei 18 311,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,228 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,472 Prozent auf 18 315,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 229,28 Punkten am Vortag.

Bei 18 429,95 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 297,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 17 767,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 17 670,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, notierte der SDAX bei 17 829,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,51 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 9,86 Prozent auf 83,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7,27 Prozent auf 14,75 EUR), TeamViewer (+ 4,72) Prozent auf 5,88 EUR), Ströer SE (+ 4,21 Prozent auf 36,66 EUR) und Kontron (+ 3,41 Prozent auf 23,64 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-8,17 Prozent auf 33,72 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,07 Prozent auf 30,34 EUR), SFC Energy (-2,80 Prozent auf 19,44 EUR), Medios (-2,72 Prozent auf 12,14 EUR) und Basler (-2,26 Prozent auf 25,95 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 594 706 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,601 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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1&1 AG 20,25 0,00% 1&1 AG
ATOSS Software AG 83,30 9,61% ATOSS Software AG
Basler AG 25,75 -2,09% Basler AG
HelloFresh 3,41 -1,07% HelloFresh
Kontron 23,44 3,63% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 72,80 -0,41% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 15,05 10,26% LPKF Laser & Electronics AG
Medios AG 12,16 -1,46% Medios AG
Mutares 27,15 0,56% Mutares
PVA TePla AG 33,94 -6,96% PVA TePla AG
SFC Energy AG 19,48 -2,11% SFC Energy AG
Ströer SE & Co. KGaA 36,44 4,23% Ströer SE & Co. KGaA
TeamViewer 5,86 4,55% TeamViewer
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,42 -5,65% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 276,38 0,26%

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