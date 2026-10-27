MLP Aktie
WKN: 656990 / ISIN: DE0006569908
|Index-Performance
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27.10.2026 15:58:26
XETRA-Handel: SDAX mit Gewinnen
Um 15:41 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,24 Prozent auf 18 377,65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,300 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,205 Prozent tiefer bei 18 295,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 332,77 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SDAX bei 18 245,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 377,65 Punkten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 124,50 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 18 276,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 310,95 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,67 Prozent auf 30,54 EUR), OHB SE (+ 3,78 Prozent auf 233,50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,27 Prozent auf 78,75 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2,21 Prozent auf 11,55 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,00 Prozent auf 2,86 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen CANCOM SE (-5,52 Prozent auf 21,40 EUR), JOST Werke (-2,16 Prozent auf 59,00 EUR), MLP SE (-1,95 Prozent auf 11,04 EUR), HelloFresh (-1,94 Prozent auf 2,89 EUR) und Südzucker (-1,78 Prozent auf 11,04 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 375 248 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,991 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,60 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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