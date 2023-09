XETRA-Handel SDAX mit Kursplus

Der SDAX notiert am Mittag im Plus.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,59 Prozent auf 13 044,88 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 107,598 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,287 Prozent schwächer bei 12 931,13 Punkten, nach 12 968,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 916,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 044,88 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, mit 12 975,54 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.06.2023, wies der SDAX 13 582,78 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 19.09.2022, lag der SDAX noch bei 11 375,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 7,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 7,03 Prozent auf 1,83 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 5,61 Prozent auf 22,96 EUR), Grand City Properties (+ 3,05 Prozent auf 8,44 EUR), DEUTZ (+ 2,40 Prozent auf 4,26 EUR) und ATOSS Software (+ 2,15 Prozent auf 213,50 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Ceconomy St (-2,15 Prozent auf 2,00 EUR), HORNBACH (-1,82 Prozent auf 61,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,66 Prozent auf 40,80 EUR), JOST Werke (-1,35 Prozent auf 47,35 EUR) und Südzucker (-1,28 Prozent auf 13,86 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 4 064 223 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 9,400 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 3,67 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

