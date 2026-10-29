Vossloh Aktie
WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107
|SDAX-Kursverlauf
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29.10.2026 12:26:58
XETRA-Handel SDAX mittags knapp behauptet
Der SDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 18 422,18 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,582 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 18 379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 422,69 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18 466,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 286,23 Einheiten.
So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,48 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 18 379,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 564,98 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 16 871,15 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 6,03 Prozent auf 36,95 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,71 Prozent auf 5,11 EUR), Vossloh (+ 2,58) Prozent auf 50,45 EUR), PVA TePla (+ 2,45 Prozent auf 31,76 EUR) und Vincorion (+ 2,25 Prozent auf 19,56 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-10,28 Prozent auf 1,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,72 Prozent auf 11,10 EUR), Mutares (-3,01 Prozent auf 27,40 EUR), INDUS (-2,82 Prozent auf 36,20 EUR) und secunet Security Networks (-2,78 Prozent auf 245,00 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 610 433 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5,399 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus
Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Vossloh Hold
|Warburg Research
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|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|27.07.26
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|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|36,50
|-1,48%
|HAMBORNER REIT
|4,00
|-0,25%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,14
|-3,79%
|INDUS AG
|35,15
|-3,70%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|66,20
|0,61%
|LPKF Laser & Electronics AG
|10,15
|-7,31%
|Mutares
|26,20
|-3,68%
|OHB SE
|221,50
|-9,78%
|PVA TePla AG
|29,54
|-7,92%
|secunet Security Networks AG
|240,50
|-2,63%
|SGL Carbon SE
|4,99
|-7,93%
|Vincorion
|19,13
|-2,22%
|Vossloh AG
|48,72
|-3,72%
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|SDAX
|18 056,13
|-1,97%
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