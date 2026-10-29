Vossloh Aktie

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WKN: 766710 / ISIN: DE0007667107

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SDAX-Kursverlauf 29.10.2026 12:26:58

XETRA-Handel SDAX mittags knapp behauptet

XETRA-Handel SDAX mittags knapp behauptet

In Frankfurt stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent auf 18 422,18 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,582 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 18 379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18 422,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 466,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 286,23 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,48 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 18 379,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 564,98 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Stand von 16 871,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,14 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Befesa (+ 6,03 Prozent auf 36,95 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,71 Prozent auf 5,11 EUR), Vossloh (+ 2,58) Prozent auf 50,45 EUR), PVA TePla (+ 2,45 Prozent auf 31,76 EUR) und Vincorion (+ 2,25 Prozent auf 19,56 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-10,28 Prozent auf 1,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,72 Prozent auf 11,10 EUR), Mutares (-3,01 Prozent auf 27,40 EUR), INDUS (-2,82 Prozent auf 36,20 EUR) und secunet Security Networks (-2,78 Prozent auf 245,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 610 433 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5,399 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Befesa 36,50 -1,48% Befesa
HAMBORNER REIT 4,00 -0,25% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,14 -3,79% Heidelberger Druckmaschinen AG
INDUS AG 35,15 -3,70% INDUS AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,20 0,61% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 10,15 -7,31% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 26,20 -3,68% Mutares
OHB SE 221,50 -9,78% OHB SE
PVA TePla AG 29,54 -7,92% PVA TePla AG
secunet Security Networks AG 240,50 -2,63% secunet Security Networks AG
SGL Carbon SE 4,99 -7,93% SGL Carbon SE
Vincorion 19,13 -2,22% Vincorion
Vossloh AG 48,72 -3,72% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 056,13 -1,97%

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