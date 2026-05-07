XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1,58 Prozent höher bei 18 637,60 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91,150 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,509 Prozent höher bei 18 441,48 Punkten, nach 18 348,10 Punkten am Vortag.

Bei 18 717,19 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 441,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 3,26 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Wert von 16 533,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 893,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 133,69 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,39 Prozent zu Buche. Bei 18 717,19 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell GFT SE (+ 13,16 Prozent auf 21,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8,10 Prozent auf 88,05 EUR), Siltronic (+ 7,81 Prozent auf 89,00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 7,39 Prozent auf 19,48 EUR) und Ottobock (+ 6,10 Prozent auf 62,60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen EVOTEC SE (-4,61 Prozent auf 5,28 EUR), HelloFresh (-4,46 Prozent auf 4,16 EUR), SFC Energy (-3,96 Prozent auf 18,44 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,74 Prozent auf 35,48 EUR) und Südzucker (-2,16 Prozent auf 11,78 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 752 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 4,037 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,70 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at