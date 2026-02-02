XETRA-Handel: SDAX notiert schlussendlich im Plus

Der SDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,54 Prozent auf 18 137,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 95,958 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,480 Prozent auf 17 953,77 Punkte an der Kurstafel, nach 18 040,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 17 841,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 151,75 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.01.2026, bewegte sich der SDAX bei 17 355,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 731,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, einen Wert von 14 618,40 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,51 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HelloFresh (+ 9,25 Prozent auf 6,07 EUR), NORMA Group SE (+ 3,96 Prozent auf 15,24 EUR), Vossloh (+ 3,33 Prozent auf 83,90 EUR), Alzchem Group (+ 2,46 Prozent auf 158,40 EUR) und KSB SE (+ 2,33 Prozent auf 1 100,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Verve Group (-11,48 Prozent auf 1,39 EUR), EVOTEC SE (-5,11 Prozent auf 5,90 EUR), Hypoport SE (-3,75 Prozent auf 95,00 EUR), SMA Solar (-2,60 Prozent auf 35,94 EUR) und adesso SE (-2,21 Prozent auf 79,50 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verve Group-Aktie. 2 161 276 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,425 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

