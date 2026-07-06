HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
|SDAX-Performance im Fokus
|
06.07.2026 12:26:33
XETRA-Handel SDAX pendelt am Montagmittag um Schlusskurs vonFreitag
Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,00 Prozent fester bei 18 539,03 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,304 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 18 554,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 538,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 626,90 Punkten verzeichnete.
SDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 433,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der SDAX mit 17 480,28 Punkten berechnet.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,82 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Tops und Flops im SDAX aktuell
Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 7,22 Prozent auf 18,70 EUR), Sixt SE St (+ 3,47 Prozent auf 68,55 EUR), Shelly (+ 2,29 Prozent auf 58,00 EUR), TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 5,32 EUR) und Ströer SE (+ 1,50 Prozent auf 35,28 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,98 Prozent auf 19,30 EUR), Basler (-3,24 Prozent auf 26,90 EUR), PVA TePla (-3,02 Prozent auf 40,48 EUR) und Mutares (-2,47 Prozent auf 27,60 EUR).
Die meistgehandelten SDAX-Aktien
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 241 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,686 Mrd. Euro weist die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HORNBACH Holding
|
12:26
|XETRA-Handel SDAX pendelt am Montagmittag um Schlusskurs vonFreitag (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.06.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Hornbach Holding auf 'Hold' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
|
19.06.26
|Höhere Kosten belasten HORNBACH-Ergebnis trotz Umsatzanstiegs - Aktie mit Gewinnen (dpa-AFX)
|
19.06.26
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, Kauf (EQS Group)
|
19.06.26
|EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, buy (EQS Group)
|
19.06.26
|ROUNDUP: Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn (dpa-AFX)
|
19.06.26
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Fielmann AG
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|10.06.26
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Fielmann Add
|Baader Bank
|07.05.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.25
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.25
|Fielmann Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|26,85
|-2,89%
|Fielmann AG
|43,95
|0,23%
|HelloFresh
|4,04
|-0,15%
|HORNBACH Holding
|81,20
|-0,37%
|LPKF Laser & Electronics AG
|19,30
|-4,46%
|Mutares
|27,70
|-2,81%
|PVA TePla AG
|40,40
|-2,74%
|SCHOTT Pharma
|18,54
|7,04%
|Shelly
|57,50
|0,88%
|Sixt SE St.
|68,20
|2,87%
|SMA Solar AG
|56,75
|-4,62%
|Ströer SE & Co. KGaA
|35,26
|1,44%
|TeamViewer
|5,34
|2,59%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 541,57
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.