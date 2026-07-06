XETRA-Handel SDAX pendelt am Montagmittag um Schlusskurs vonFreitag

Kaum verändert zeigt sich der SDAX am Montag.

Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,00 Prozent fester bei 18 539,03 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,304 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 18 554,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 538,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 626,90 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 433,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der SDAX mit 17 480,28 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6,82 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 7,22 Prozent auf 18,70 EUR), Sixt SE St (+ 3,47 Prozent auf 68,55 EUR), Shelly (+ 2,29 Prozent auf 58,00 EUR), TeamViewer (+ 2,21 Prozent auf 5,32 EUR) und Ströer SE (+ 1,50 Prozent auf 35,28 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SMA Solar (-5,32 Prozent auf 56,95 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,98 Prozent auf 19,30 EUR), Basler (-3,24 Prozent auf 26,90 EUR), PVA TePla (-3,02 Prozent auf 40,48 EUR) und Mutares (-2,47 Prozent auf 27,60 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 241 903 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,686 Mrd. Euro weist die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at