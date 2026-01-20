XETRA-Handel SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der SDAX zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Dienstag geht es im SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,99 Prozent auf 17 652,10 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 97,593 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,500 Prozent auf 17 920,80 Punkte an der Kurstafel, nach 18 010,89 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 17 921,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 651,95 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der SDAX bei 16 732,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 100,59 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, bei 14 091,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,71 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 392,27 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 174,39 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Salzgitter (+ 2,35 Prozent auf 47,06 EUR), Schaeffler (+ 0,39 Prozent auf 10,40 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,12 Prozent auf 4,84 EUR), Klöckner (+ 0,00 Prozent auf 11,00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Hypoport SE (-12,78 Prozent auf 107,80 EUR), Energiekontor (-6,19 Prozent auf 35,60 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-4,98 Prozent auf 76,40 EUR), Vossloh (-4,90 Prozent auf 79,50 EUR) und Siltronic (-4,84 Prozent auf 49,96 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX ist die Klöckner-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 623 203 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Schaeffler-Aktie mit 9,987 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 8,03 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

