SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|Index im Fokus
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12.10.2026 12:26:45
XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester
Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 18 104,41 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,126 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,250 Prozent stärker bei 18 143,45 Punkten, nach 18 098,20 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 157,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 078,07 Punkten lag.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 18 346,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 18 128,23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4,05 Prozent auf 66,80 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,65 Prozent auf 5,68 EUR), pbb (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), Vincorion (+ 2,59 Prozent auf 18,02 EUR) und Ottobock (+ 2,07 Prozent auf 54,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,64 Prozent auf 25,92 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,03 Prozent auf 18,54 EUR), EVOTEC SE (-2,60 Prozent auf 2,70 EUR), PATRIZIA SE (-2,50 Prozent auf 6,63 EUR) und Stabilus SE (-2,29 Prozent auf 15,36 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 827 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,117 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie hat mit 1,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Beteiligungs AG
|18,54
|-2,93%
|EVOTEC SE
|2,65
|-5,09%
|FRIEDRICH VORWERK
|65,85
|3,38%
|Grand City Properties S.A.
|6,56
|-0,76%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,20
|-0,44%
|Mutares
|24,85
|-0,40%
|Ottobock
|54,00
|2,08%
|PATRIZIA SE
|6,64
|-1,78%
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
|3,00
|2,18%
|SGL Carbon SE
|5,64
|3,49%
|Springer Nature
|20,65
|0,00%
|Stabilus SE
|15,36
|-1,41%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,68
|-4,61%
|Vincorion
|18,02
|1,98%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 108,93
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