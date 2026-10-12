SGL Carbon Aktie

SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 12.10.2026 12:26:45

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Montagmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,03 Prozent stärker bei 18 104,41 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90,126 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,250 Prozent stärker bei 18 143,45 Punkten, nach 18 098,20 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 157,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 078,07 Punkten lag.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 18 346,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 18 128,23 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 124,72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,31 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 4,05 Prozent auf 66,80 EUR), SGL Carbon SE (+ 3,65 Prozent auf 5,68 EUR), pbb (+ 2,76 Prozent auf 2,98 EUR), Vincorion (+ 2,59 Prozent auf 18,02 EUR) und Ottobock (+ 2,07 Prozent auf 54,30 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,64 Prozent auf 25,92 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,03 Prozent auf 18,54 EUR), EVOTEC SE (-2,60 Prozent auf 2,70 EUR), PATRIZIA SE (-2,50 Prozent auf 6,63 EUR) und Stabilus SE (-2,29 Prozent auf 15,36 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 827 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,117 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie hat mit 1,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,60 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SGL Carbon SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SGL Carbon SE

mehr Analysen
08.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Beteiligungs AG 18,54 -2,93% Deutsche Beteiligungs AG
EVOTEC SE 2,65 -5,09% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 65,85 3,38% FRIEDRICH VORWERK
Grand City Properties S.A. 6,56 -0,76% Grand City Properties S.A.
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,20 -0,44% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,85 -0,40% Mutares
Ottobock 54,00 2,08% Ottobock
PATRIZIA SE 6,64 -1,78% PATRIZIA SE
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,00 2,18% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
SGL Carbon SE 5,64 3,49% SGL Carbon SE
Springer Nature 20,65 0,00% Springer Nature
Stabilus SE 15,36 -1,41% Stabilus SE
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,68 -4,61% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Vincorion 18,02 1,98% Vincorion

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 108,93 0,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen