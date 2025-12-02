XETRA-Handel SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der SDAX zeigt sich heute wenig verändert.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,02 Prozent auf 16 472,86 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,111 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 16 477,64 Punkte an der Kurstafel, nach 16 476,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 504,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 388,41 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX auf 16 731,99 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 444,88 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 13 511,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,62 Prozent nach oben. Bei 18 206,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 6,48 Prozent auf 131,40 EUR), Schaeffler (+ 4,06 Prozent auf 6,92 EUR), STRATEC SE (+ 3,96 Prozent auf 23,60 EUR), Salzgitter (+ 2,11 Prozent auf 35,74 EUR) und Energiekontor (+ 2,08 Prozent auf 34,35 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen GFT SE (-3,74 Prozent auf 18,00 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,93 Prozent auf 1,86 EUR), JENOPTIK (-2,68 Prozent auf 18,54 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,96 Prozent auf 75,20 EUR) und Stabilus SE (-1,90 Prozent auf 20,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 334 413 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,293 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at