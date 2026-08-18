XETRA-Handel SDAX schlussendlich in der Verlustzone

Mit dem SDAX ging es heute abwärts.

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 0,40 Prozent leichter bei 18 413,15 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 94,727 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,309 Prozent tiefer bei 18 429,26 Punkten, nach 18 486,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 18 542,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 395,86 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SDAX auf 18 429,44 Punkte taxiert. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 17 031,47 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,09 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 8,34 Prozent auf 20,65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 7,25 Prozent auf 56,20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,38 Prozent auf 32,14 EUR), Südzucker (+ 3,27 Prozent auf 12,00 EUR) und ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 92,70 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil LPKF Laser Electronics (-7,97 Prozent auf 13,85 EUR), Einhell Germany vz (-5,87 Prozent auf 70,60 EUR), Vincorion (-5,36 Prozent auf 21,36 EUR), Hypoport SE (-5,31 Prozent auf 82,00 EUR) und OHB SE (-5,27 Prozent auf 251,50 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 455 586 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,403 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2,35 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at