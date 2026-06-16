XETRA-Handel SDAX schwächelt am Dienstagmittag

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am zweiten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 18 517,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 89,965 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,093 Prozent höher bei 18 551,46 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 534,14 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 551,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 439,35 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 18 365,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der SDAX 16 766,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 904,98 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SFC Energy (+ 11,92 Prozent auf 23,00 EUR), Mutares (+ 3,02 Prozent auf 28,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,36 Prozent auf 31,22 EUR), tonies (+ 1,50 Prozent auf 12,20 EUR) und Energiekontor (+ 1,37 Prozent auf 40,65 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,60 Prozent auf 99,35 EUR), init innovation in traffic systems SE (-2,48 Prozent auf 49,25 EUR), Verve Group (-2,15 Prozent auf 1,55 EUR), PATRIZIA SE (-2,02 Prozent auf 7,78 EUR) und Dürr (-1,42 Prozent auf 19,46 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 291 938 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 7,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at