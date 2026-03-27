XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Der SDAX fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,68 Prozent tiefer bei 16 512,94 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 85,494 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,040 Prozent tiefer bei 16 620,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 626,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 620,11 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 512,94 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 4,04 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 27.02.2026, den Stand von 18 194,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SDAX mit 16 806,75 Punkten gehandelt. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.03.2025, den Wert von 15 909,35 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,86 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Kontron (+ 2,46 Prozent auf 18,29 EUR), Sixt SE St (+ 1,75 Prozent auf 63,90 EUR), GFT SE (+ 1,56 Prozent auf 16,96 EUR), CANCOM SE (+ 1,56 Prozent auf 22,85 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,24 Prozent auf 4,07 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Wüstenrot Württembergische (-6,14 Prozent auf 14,36 EUR), Eckert Ziegler (-4,11 Prozent auf 14,45 EUR), Dermapharm (-3,37 Prozent auf 43,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,28 Prozent auf 24,18 EUR) und INDUS (-2,65 Prozent auf 27,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 49 961 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,113 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 4,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at