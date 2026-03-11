XETRA-Handel SDAX verbucht Abschläge

Mit dem SDAX geht es am Mittwochmittag abwärts.

Am Mittwoch geht es im SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,83 Prozent auf 17 171,74 Punkte nach unten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 83,314 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,719 Prozent leichter bei 17 191,60 Punkten, nach 17 316,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 021,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 191,60 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,39 Prozent zu. Der SDAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 18 089,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der SDAX mit 16 867,24 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 118,98 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 671,12 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit KSB SE (+ 4,25 Prozent auf 1 105,00 EUR), Vossloh (+ 3,22 Prozent auf 73,70 EUR), SMA Solar (+ 1,97 Prozent auf 32,10 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,46 Prozent auf 83,50 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1,41 Prozent auf 25,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-6,26 Prozent auf 18,56 EUR), EVOTEC SE (-4,57 Prozent auf 4,49 EUR), PNE (-3,61 Prozent auf 8,00 EUR), DEUTZ (-3,54 Prozent auf 10,64 EUR) und Verve Group (-3,49 Prozent auf 1,58 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 621 244 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,425 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at