XETRA-Handel: SDAX verbucht schlussendlich Gewinne

Am Montag legte der SDAX via XETRA schlussendlich um 0,82 Prozent auf 18 277,56 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder sind damit 87,812 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,445 Prozent schwächer bei 18 047,60 Punkten, nach 18 128,23 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18 045,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 304,82 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 18 377,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 17 270,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der SDAX 18 003,28 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,98 Prozent auf 65,90 EUR), SMA Solar (+ 6,00 Prozent auf 57,40 EUR), GFT SE (+ 5,95 Prozent auf 21,00 EUR), TeamViewer (+ 5,31 Prozent auf 5,75 EUR) und NORMA Group SE (+ 4,59 Prozent auf 18,70 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil PATRIZIA SE (-6,08 Prozent auf 7,88 EUR), PVA TePla (-4,22 Prozent auf 38,10 EUR), HORNBACH (-3,16 Prozent auf 76,50 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR) und tonies (-2,55 Prozent auf 12,24 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 104 472 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,640 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at