XETRA-Handel: SDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Letztendlich erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 1,41 Prozent auf 18 098,57 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94,962 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,198 Prozent höher bei 17 881,31 Punkten, nach 17 846,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 111,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 850,90 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 18 329,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 807,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, lag der SDAX-Kurs bei 15 059,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Dürr (+ 9,61 Prozent auf 25,10 EUR), SMA Solar (+ 4,63 Prozent auf 34,36 EUR), Salzgitter (+ 4,60 Prozent auf 53,45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,34 Prozent auf 129,80 EUR) und JENOPTIK (+ 4,24 Prozent auf 28,00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen GFT SE (-2,11 Prozent auf 14,88 EUR), Grand City Properties (-1,85 Prozent auf 10,60 EUR), pbb (-1,48 Prozent auf 3,72 EUR), NORMA Group SE (-1,41 Prozent auf 15,36 EUR) und ATOSS Software (-1,32 Prozent auf 82,40 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 270 127 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 10,139 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at