SDAX

17 843,71
-182,35
-1,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
SDAX im Blick 06.11.2026 09:28:43

XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Freitag verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,99 Prozent auf 17 847,10 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,510 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,660 Prozent tiefer bei 17 907,11 Punkten, nach 18 026,06 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 907,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 814,99 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,24 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 18 384,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 564,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SDAX 15 932,76 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,83 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Fielmann (+ 3,08 Prozent auf 43,50 EUR), PNE (+ 2,48 Prozent auf 5,38 EUR), JOST Werke (+ 1,90 Prozent auf 58,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,65 Prozent auf 21,60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 1,46 Prozent auf 4,87 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Stabilus SE (-6,43 Prozent auf 15,14 EUR), HelloFresh (-5,40 Prozent auf 3,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,76 Prozent auf 70,50 EUR), Jungheinrich (-2,50 Prozent auf 21,84 EUR) und Dürr (-2,33 Prozent auf 15,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 225 336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,213 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,10 0,00% 1&1 AG
Dürr AG 15,96 -1,48% Dürr AG
Fielmann AG 43,15 3,73% Fielmann AG
HAMBORNER REIT 4,04 0,50% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,99 -8,69% HelloFresh
JOST Werke AG 60,00 2,04% JOST Werke AG
Jungheinrich AG 22,54 1,35% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,50 -1,19% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,85 -1,10% Mutares
PNE AG 5,12 -0,58% PNE AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 70,75 -1,53% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SAF-HOLLAND SE 22,05 4,75% SAF-HOLLAND SE
SGL Carbon SE 4,81 0,52% SGL Carbon SE
Stabilus SE 14,48 -5,97% Stabilus SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 843,71 -1,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18:27 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen