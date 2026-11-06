XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Am Freitag verliert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,99 Prozent auf 17 847,10 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,510 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,660 Prozent tiefer bei 17 907,11 Punkten, nach 18 026,06 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 907,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 814,99 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 1,24 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Wert von 18 384,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18 564,81 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SDAX 15 932,76 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,83 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Fielmann (+ 3,08 Prozent auf 43,50 EUR), PNE (+ 2,48 Prozent auf 5,38 EUR), JOST Werke (+ 1,90 Prozent auf 58,90 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,65 Prozent auf 21,60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 1,46 Prozent auf 4,87 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Stabilus SE (-6,43 Prozent auf 15,14 EUR), HelloFresh (-5,40 Prozent auf 3,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,76 Prozent auf 70,50 EUR), Jungheinrich (-2,50 Prozent auf 21,84 EUR) und Dürr (-2,33 Prozent auf 15,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 225 336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,213 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at