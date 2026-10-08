KWS SAAT Aktie

KWS SAAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007

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SDAX-Kursentwicklung 08.10.2026 17:58:56

XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich

XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich

Der SDAX verlor letztendlich an Wert.

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,87 Prozent schwächer bei 17 830,15 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,391 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,624 Prozent auf 18 056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 169,69 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 818,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 062,06 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 2,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 791,15 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 17 921,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 399,21 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,73 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 3,84 Prozent auf 2,51 EUR), Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR), HUGO BOSS (+ 0,32 Prozent auf 37,90 EUR), GFT SE (+ 0,20 Prozent auf 25,65 EUR) und Nagarro SE (+ 0,19 Prozent auf 78,25 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil INDUS (-7,32 Prozent auf 36,70 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,02 Prozent auf 14,05 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,59 Prozent auf 57,40 EUR), Jungheinrich (-5,56 Prozent auf 21,06 EUR) und NORMA Group SE (-5,26 Prozent auf 14,78 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 181 049 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,95 -0,22% 1&1 AG
ASTA Energy Solutions 58,00 0,35% ASTA Energy Solutions
EVOTEC SE 2,80 -0,78% EVOTEC SE
GFT SE 27,25 6,03% GFT SE
HAMBORNER REIT 4,04 1,51% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,73 8,71% HelloFresh
HUGO BOSS AG 37,92 0,11% HUGO BOSS AG
INDUS AG 37,80 3,85% INDUS AG
Jungheinrich AG 21,20 0,28% Jungheinrich AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 68,50 0,59% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 14,35 2,87% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 24,95 1,42% Mutares
Nagarro SE 77,35 -1,46% Nagarro SE
NORMA Group SE 14,96 1,08% NORMA Group SE
Ottobock 52,90 1,93% Ottobock

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 098,20 1,55%

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