KWS SAAT Aktie
WKN: 707400 / ISIN: DE0007074007
|SDAX-Kursentwicklung
|
08.10.2026 17:58:56
XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich
Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,87 Prozent schwächer bei 17 830,15 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91,391 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,624 Prozent auf 18 056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18 169,69 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 818,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 062,06 Einheiten.
So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 2,30 Prozent nach. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18 791,15 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 17 921,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17 399,21 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,73 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit HelloFresh (+ 3,84 Prozent auf 2,51 EUR), Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR), HUGO BOSS (+ 0,32 Prozent auf 37,90 EUR), GFT SE (+ 0,20 Prozent auf 25,65 EUR) und Nagarro SE (+ 0,19 Prozent auf 78,25 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil INDUS (-7,32 Prozent auf 36,70 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,02 Prozent auf 14,05 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,59 Prozent auf 57,40 EUR), Jungheinrich (-5,56 Prozent auf 21,06 EUR) und NORMA Group SE (-5,26 Prozent auf 14,78 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf
Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 181 049 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|22,95
|-0,22%
|ASTA Energy Solutions
|58,00
|0,35%
|EVOTEC SE
|2,80
|-0,78%
|GFT SE
|27,25
|6,03%
|HAMBORNER REIT
|4,04
|1,51%
|HelloFresh
|2,73
|8,71%
|HUGO BOSS AG
|37,92
|0,11%
|INDUS AG
|37,80
|3,85%
|Jungheinrich AG
|21,20
|0,28%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|68,50
|0,59%
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,35
|2,87%
|Mutares
|24,95
|1,42%
|Nagarro SE
|77,35
|-1,46%
|NORMA Group SE
|14,96
|1,08%
|Ottobock
|52,90
|1,93%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 098,20
|1,55%
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