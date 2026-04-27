XETRA-Handel SDAX verliert schlussendlich

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,37 Prozent tiefer bei 17 662,61 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 89,635 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,164 Prozent höher bei 17 756,34 Punkten, nach 17 727,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 635,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 852,24 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der SDAX lag vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 16 338,41 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 18 327,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 15 633,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Bei 18 480,20 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Verve Group (+ 6,12 Prozent auf 1,53 EUR), Shelly (+ 6,11 Prozent auf 55,60 EUR), Mutares (+ 5,59 Prozent auf 24,55 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,65 Prozent auf 15,06 EUR) und SFC Energy (+ 3,00 Prozent auf 17,14 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,67 Prozent auf 36,10 EUR), PVA TePla (-5,76 Prozent auf 35,00 EUR), Siltronic (-3,45 Prozent auf 71,40 EUR), 1&1 (-3,00 Prozent auf 22,60 EUR) und grenke (-2,72 Prozent auf 12,88 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 827 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,65 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at