XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Montagmittag leichter

Das macht der SDAX am Montag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent leichter bei 18 582,74 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94,796 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,161 Prozent höher bei 18 663,54 Punkten in den Handel, nach 18 633,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 578,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 663,54 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 18 250,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der SDAX bei 18 365,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der SDAX mit 17 022,94 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 5,41 Prozent auf 273,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 4,06 Prozent auf 47,45 EUR), INDUS (+ 2,65 Prozent auf 34,85 EUR), PNE (+ 2,20 Prozent auf 7,42 EUR) und STO SE (+ 2,13 Prozent auf 95,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-3,88 Prozent auf 3,47 EUR), SFC Energy (-2,88 Prozent auf 20,25 EUR), Douglas (-2,68 Prozent auf 7,98 EUR), 1&1 (-2,64 Prozent auf 19,16 EUR) und Grand City Properties (-2,58 Prozent auf 9,45 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 406 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,403 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at