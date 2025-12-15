XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Montag geht es im SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,09 Prozent auf 16 877,82 Punkte aufwärts. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 83,720 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,273 Prozent fester bei 16 909,44 Punkten in den Montagshandel, nach 16 863,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 16 872,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 909,44 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 16 148,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, lag der SDAX bei 16 714,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 14 069,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 21,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Formycon (+ 2,52 Prozent auf 24,40 EUR), KWS SAAT SE (+ 1,77 Prozent auf 69,00 EUR), MLP SE (+ 1,46 Prozent auf 6,97 EUR), Alzchem Group (+ 1,03 Prozent auf 137,20 EUR) und Springer Nature (+ 0,97 Prozent auf 18,68 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,38 Prozent auf 37,66 EUR), PNE (-1,95 Prozent auf 10,04 EUR), grenke (-1,35 Prozent auf 14,58 EUR), Mutares (-1,04 Prozent auf 28,50 EUR) und Salzgitter (-0,93 Prozent auf 40,64 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 87 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,332 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist mit 2,99 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

