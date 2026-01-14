XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 18 224,07 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,731 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 18 214,68 Punkte an der Kurstafel, nach 18 201,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Mittwoch bei 18 214,68 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 233,36 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,500 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 863,34 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 16 998,90 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 13 602,06 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Schaeffler (+ 4,00 Prozent auf 10,00 EUR), Siltronic (+ 2,22 Prozent auf 55,25 EUR), EVOTEC SE (+ 2,11 Prozent auf 6,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,49 Prozent auf 46,38 EUR) und Douglas (+ 1,39 Prozent auf 11,68 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,28 Prozent auf 24,74 EUR), Salzgitter (-1,91 Prozent auf 48,16 EUR), Südzucker (-1,75 Prozent auf 9,25 EUR), MBB SE (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR) und ATOSS Software (-1,17 Prozent auf 118,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 131 962 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 8,849 Mrd. Euro macht die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

