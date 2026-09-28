HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|XETRA-Handel im Blick
|
28.09.2026 17:58:53
XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,72 Prozent fester bei 18 255,82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 92,248 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,306 Prozent fester bei 18 179,93 Punkten in den Handel, nach 18 124,50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 336,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 137,77 Punkten verzeichnete.
SDAX auf Jahressicht
Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 18 995,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 17 767,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16 775,08 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,19 Prozent nach oben. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 12,73 Prozent auf 68,20 EUR), HelloFresh (+ 5,08 Prozent auf 2,40 EUR), OHB SE (+ 4,80 Prozent auf 187,60 EUR), secunet Security Networks (+ 4,09 Prozent auf 241,50 EUR) und Stabilus SE (+ 3,74 Prozent auf 16,08 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-3,25 Prozent auf 80,30 EUR), Vincorion (-2,88 Prozent auf 17,37 EUR), SFC Energy (-2,75 Prozent auf 19,84 EUR), Springer Nature (-1,95 Prozent auf 20,10 EUR) und Mutares (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR) unter Druck.
Die teuersten SDAX-Konzerne
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 878 832 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,264 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,53 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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