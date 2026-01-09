XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,13 Prozent fester bei 18 111,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95,877 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,235 Prozent stärker bei 17 952,26 Punkten, nach 17 910,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18 121,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 952,26 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 3,87 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.12.2025, einen Stand von 16 857,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der SDAX einen Wert von 17 561,34 Punkten auf. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 09.01.2025, bei 13 905,41 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Eckert Ziegler (+ 5,91 Prozent auf 16,32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,49 Prozent auf 46,52 EUR), Springer Nature (+ 4,88 Prozent auf 18,48 EUR), Mutares (+ 4,21 Prozent auf 33,45 EUR) und JOST Werke (+ 4,01 Prozent auf 59,60 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SMA Solar (-3,10 Prozent auf 36,20 EUR), PATRIZIA SE (-1,65 Prozent auf 8,36 EUR), Vossloh (-1,63 Prozent auf 78,50 EUR), Nagarro SE (-1,52 Prozent auf 71,05 EUR) und Dermapharm (-1,29 Prozent auf 38,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 395 770 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 8,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

