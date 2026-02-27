XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Freitag legt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,26 Prozent auf 18 126,66 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 95,312 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,034 Prozent höher bei 18 086,12 Punkten, nach 18 079,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 077,78 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 143,41 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 0,967 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, den Stand von 18 327,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, lag der SDAX noch bei 16 540,29 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 15 007,65 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,44 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 9,96 Prozent auf 92,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 27,32 EUR), DEUTZ (+ 2,31 Prozent auf 12,42 EUR), Salzgitter (+ 1,93 Prozent auf 55,45 EUR) und SMA Solar (+ 1,83 Prozent auf 33,40 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen adesso SE (-3,11 Prozent auf 62,30 EUR), Schaeffler (-1,76 Prozent auf 10,59 EUR), ATOSS Software (-1,25 Prozent auf 87,20 EUR), HelloFresh (-1,16 Prozent auf 4,86 EUR) und grenke (-0,83 Prozent auf 14,42 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 69 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 10,233 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,33 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,96 Prozent gelockt.

