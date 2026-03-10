XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart freundlich

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 2,10 Prozent auf 17 230,54 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 84,681 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 2,04 Prozent auf 17 220,75 Punkte an der Kurstafel, nach 16 875,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 17 245,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 214,77 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, wies der SDAX einen Wert von 18 318,46 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16 819,19 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.03.2025, einen Stand von 15 297,28 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,721 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 671,12 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,81 Prozent auf 31,70 EUR), DEUTZ (+ 6,78 Prozent auf 10,86 EUR), Salzgitter (+ 6,52 Prozent auf 48,00 EUR), Siltronic (+ 5,78 Prozent auf 53,10 EUR) und Dermapharm (+ 5,77 Prozent auf 40,35 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil EVOTEC SE (-4,36 Prozent auf 5,04 EUR), GFT SE (-0,53 Prozent auf 18,92 EUR), Deutsche Euroshop (-0,10 Prozent auf 19,62 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,00 Prozent auf 22,50 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 0,00 Prozent auf 13,74 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 216 740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,372 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die Mutares-Aktie mit 8,38 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

