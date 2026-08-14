HAMBORNER REIT Aktie
WKN DE: A3H233 / ISIN: DE000A3H2333
|SDAX-Performance im Blick
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14.08.2026 09:28:36
XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,76 Prozent höher bei 18 693,67 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 94,092 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,324 Prozent auf 18 613,26 Punkte an der Kurstafel, nach 18 553,07 Punkten am Vortag.
Bei 18 700,82 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 613,26 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,036 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Stand von 18 179,57 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 18 604,36 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Stand von 17 198,19 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,71 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15 733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit NORMA Group SE (+ 8,19 Prozent auf 20,75 EUR), TeamViewer (+ 6,34 Prozent auf 6,88 EUR), ATOSS Software (+ 4,51 Prozent auf 95,00 EUR), Vincorion (+ 4,43 Prozent auf 22,15 EUR) und GFT SE (+ 4,09 Prozent auf 24,15 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Energiekontor (-14,60 Prozent auf 27,50 EUR), HelloFresh (-6,12 Prozent auf 3,13 EUR), SMA Solar (-3,09 Prozent auf 56,50 EUR), Douglas (-3,00 Prozent auf 8,08 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1,59 Prozent auf 15,45 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 595 421 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,403 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder
Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,67 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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