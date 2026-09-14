XETRA-Handel: SDAX zum Start in der Gewinnzone

Aktuell geht es für den SDAX erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 18 354,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 92,780 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 18 342,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 346,58 Punkten am Vortag.

Bei 18 354,63 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 328,93 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 18 633,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 377,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der SDAX bei 16 561,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,76 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 5,66 Prozent auf 6,72 EUR), OHB SE (+ 3,63 Prozent auf 182,60 EUR), ATOSS Software (+ 3,14) Prozent auf 92,00 EUR), JOST Werke (+ 2,31 Prozent auf 62,00 EUR) und CANCOM SE (+ 2,24 Prozent auf 22,85 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen ASTA Energy Solutions (-5,30 Prozent auf 60,80 EUR), Basler (-4,79 Prozent auf 21,85 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,65 Prozent auf 12,30 EUR), PVA TePla (-4,17 Prozent auf 28,96 EUR) und SMA Solar (-3,74 Prozent auf 56,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 54 458 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,238 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at