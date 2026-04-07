XETRA-Handel SDAX zum Start mit Abgaben

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent leichter bei 16 719,48 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 85,009 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,056 Prozent stärker bei 16 733,45 Punkten, nach 16 724,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 719,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 756,82 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 17 232,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18 002,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 13 935,97 Punkten auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,67 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,01 Prozent auf 25,34 EUR), Grand City Properties (+ 1,88 Prozent auf 9,77 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1,71 Prozent auf 14,28 EUR), HelloFresh (+ 1,61 Prozent auf 3,97 EUR) und Dürr (+ 1,57 Prozent auf 19,46 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Dermapharm (-2,33 Prozent auf 46,15 EUR), PVA TePla (-1,91 Prozent auf 29,78 EUR), NORMA Group SE (-1,87 Prozent auf 14,72 EUR), Ottobock (-1,76 Prozent auf 53,10 EUR) und SMA Solar (-1,76 Prozent auf 46,96 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 84 975 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4,175 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at