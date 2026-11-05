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XETRA-Handel im Fokus 05.11.2026 09:28:58

XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen

XETRA-Handel: SDAX zum Start mit Gewinnen

Der SDAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,53 Prozent fester bei 18 362,94 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,314 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,539 Prozent auf 18 364,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18 266,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 374,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 347,43 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,62 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Wert von 18 160,62 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der SDAX bei 18 553,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 092,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,80 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 11,94 Prozent auf 3,35 EUR), Basler (+ 5,77 Prozent auf 24,75 EUR), Fielmann (+ 5,19 Prozent auf 43,55 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 5,10 Prozent auf 19,80 EUR) und EVOTEC SE (+ 3,88 Prozent auf 3,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PVA TePla (-7,72 Prozent auf 27,74 EUR), Kontron (-6,27 Prozent auf 19,14 EUR), Vincorion (-4,50 Prozent auf 17,52 EUR), SMA Solar (-3,14 Prozent auf 52,45 EUR) und SGL Carbon SE (-2,89 Prozent auf 4,71 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 675 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,129 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,10 0,00% 1&1 AG
Basler AG 23,45 -3,10% Basler AG
Deutsche Beteiligungs AG 19,36 0,31% Deutsche Beteiligungs AG
EVOTEC SE 3,13 4,33% EVOTEC SE
Fielmann AG 43,15 3,73% Fielmann AG
HAMBORNER REIT 4,04 0,50% HAMBORNER REIT
HelloFresh 2,99 -8,69% HelloFresh
Kontron 18,75 -0,32% Kontron
KWS SAAT SE & Co. KGaA 66,50 -1,19% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 26,85 -1,10% Mutares
PVA TePla AG 27,12 3,35% PVA TePla AG
SGL Carbon SE 4,81 0,52% SGL Carbon SE
SMA Solar AG 50,65 3,37% SMA Solar AG
Vincorion 17,56 2,06% Vincorion

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