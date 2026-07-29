XETRA-Handel: SDAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Am Mittwochmorgen geht es für den SDAX erneut nach oben.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,73 Prozent höher bei 18 486,80 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 88,633 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,208 Prozent auf 18 390,70 Punkte an der Kurstafel, nach 18 352,55 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 390,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 499,72 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,936 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Wert von 17 927,03 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 17 641,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 777,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,52 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 8,16 Prozent auf 53,80 EUR), TeamViewer (+ 3,89 Prozent auf 6,67 EUR), Stabilus SE (+ 3,70 Prozent auf 14,00 EUR), Kontron (+ 3,38 Prozent auf 24,50 EUR) und GFT SE (+ 2,65 Prozent auf 23,25 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Medios (-9,64 Prozent auf 11,06 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,09 Prozent auf 52,20 EUR), PVA TePla (-2,77 Prozent auf 32,30 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,27 Prozent auf 66,60 EUR) und Hypoport SE (-1,89 Prozent auf 80,25 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 489 907 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at