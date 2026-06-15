XETRA-Handel: So bewegt sich der DAX am Montagmittag

Am Montag springt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,24 Prozent auf 24 941,38 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,035 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,76 Prozent höher bei 25 068,37 Punkten in den Handel, nach 24 635,30 Punkten am Vortag.

Bei 24 899,58 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 085,80 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der DAX einen Stand von 23 950,57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der DAX-Kurs bei 23 447,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 23 516,23 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,54 Prozent auf 329,30 EUR), Airbus SE (+ 3,63 Prozent auf 185,76 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,57 Prozent auf 188,65 EUR), Deutsche Bank (+ 3,10 Prozent auf 29,63 EUR) und Vonovia SE (+ 3,09 Prozent auf 21,02 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Commerzbank (-2,36 Prozent auf 35,96 EUR), Rheinmetall (-2,36 Prozent auf 1 177,20 EUR), RWE (-1,64 Prozent auf 56,52 EUR), Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 27,90 EUR) und Deutsche Börse (-1,12 Prozent auf 246,70 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 541 381 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 201,619 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,64 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at