XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell

Der MDAX zeigt sich derzeit in Rot.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,49 Prozent leichter bei 29 490,57 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 349,369 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,289 Prozent auf 29 850,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29 937,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29 877,45 Punkte, das Tagestief hingegen 29 470,22 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der MDAX bei 29 751,62 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 01.09.2025, einen Stand von 30 446,03 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 320,47 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,67 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 4,41 Prozent auf 20,83 EUR), Gerresheimer (+ 1,96 Prozent auf 27,06 EUR), K+S (+ 1,71 Prozent auf 11,93 EUR), LANXESS (+ 1,32 Prozent auf 17,70 EUR) und Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 254,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen RENK (-5,60 Prozent auf 47,63 EUR), HOCHTIEF (-5,58 Prozent auf 287,80 EUR), HENSOLDT (-4,54 Prozent auf 65,25 EUR), thyssenkrupp (-3,97 Prozent auf 9,04 EUR) und AUTO1 (-3,63 Prozent auf 23,36 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 741 669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 39,720 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16,41 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at