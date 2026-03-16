XETRA-Handel: So bewegt sich der MDAX aktuell

In Frankfurt stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Montag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 28 850,99 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 343,119 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 28 892,76 Zählern und damit 0,254 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (28 819,46 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28 986,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28 604,91 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 16.02.2026, mit 31 364,56 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, notierte der MDAX bei 29 164,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,87 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 28 488,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,42 Prozent auf 81,55 EUR), HOCHTIEF (+ 3,00 Prozent auf 391,60 EUR), LANXESS (+ 2,95 Prozent auf 13,62 EUR), AIXTRON SE (+ 2,55 Prozent auf 33,43 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,40 Prozent auf 2,39 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen K+S (-4,11 Prozent auf 17,51 EUR), Ströer SE (-3,32 Prozent auf 32,05 EUR), CTS Eventim (-3,18 Prozent auf 66,95 EUR), IONOS (-2,87 Prozent auf 22,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,49 Prozent auf 87,95 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 724 741 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 33,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,37 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at