Grand City Properties Aktie
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
|SDAX-Kursentwicklung
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10.06.2026 15:58:32
XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Mittwochnachmittag
Am Mittwoch tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,38 Prozent leichter bei 17 956,18 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,023 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 18 030,00 Punkte an der Kurstafel, nach 18 024,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 17 758,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 057,44 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,66 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der SDAX bei 18 628,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 316,11 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Stand von 17 071,83 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,46 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 7,66 Prozent auf 1,46 EUR), Fielmann (+ 6,02 Prozent auf 44,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 3,58 Prozent auf 7,82 EUR), Alzchem Group (+ 2,29 Prozent auf 178,30 EUR) und Grand City Properties (+ 2,19 Prozent auf 8,88 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen Nagarro SE (-4,39 Prozent auf 36,12 EUR), SFC Energy (-3,82 Prozent auf 19,14 EUR), secunet Security Networks (-3,46 Prozent auf 184,00 EUR), TeamViewer (-3,31 Prozent auf 5,55 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,31 Prozent auf 163,60 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 599 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,413 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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