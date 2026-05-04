XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX aktuell

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 24 212,85 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,034 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,074 Prozent auf 24 274,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24 292,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 406,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 072,01 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 23 168,08 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 24 603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 086,65 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,89 Prozent auf 1 395,00 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 178,34 EUR), Brenntag SE (+ 1,71 Prozent auf 63,14 EUR), Infineon (+ 1,51 Prozent auf 57,99 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,00 Prozent auf 35,23 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,16 Prozent auf 47,78 EUR), Continental (-4,36 Prozent auf 61,38 EUR), RWE (-4,23 Prozent auf 59,36 EUR), EON SE (-2,67 Prozent auf 18,39 EUR) und Allianz (-2,54 Prozent auf 379,10 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 192,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at