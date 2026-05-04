Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 04.05.2026 15:58:39

XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX aktuell

XETRA-Handel So entwickelt sich der DAX aktuell

Der DAX erleidet am Montag Verluste.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 24 212,85 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,034 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,074 Prozent auf 24 274,50 Punkte an der Kurstafel, nach 24 292,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 406,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 072,01 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, den Wert von 23 168,08 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 24 603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, lag der DAX-Kurs bei 23 086,65 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,89 Prozent auf 1 395,00 EUR), Airbus SE (+ 2,00 Prozent auf 178,34 EUR), Brenntag SE (+ 1,71 Prozent auf 63,14 EUR), Infineon (+ 1,51 Prozent auf 57,99 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,00 Prozent auf 35,23 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,16 Prozent auf 47,78 EUR), Continental (-4,36 Prozent auf 61,38 EUR), RWE (-4,23 Prozent auf 59,36 EUR), EON SE (-2,67 Prozent auf 18,39 EUR) und Allianz (-2,54 Prozent auf 379,10 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 502 784 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 192,510 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,06 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

mehr Analysen
27.04.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Continental Overweight Barclays Capital
09.04.26 Continental Buy UBS AG
07.04.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 141,40 -0,35% adidas
Airbus SE 175,78 0,27% Airbus SE
Allianz 377,50 -0,11% Allianz
Brenntag SE 63,18 0,93% Brenntag SE
Continental AG 61,40 0,79% Continental AG
Deutsche Telekom AG 27,30 0,85% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,25 -1,34% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 18,47 0,35% E.ON SE
Infineon AG 56,85 0,02% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 30,58 -0,10% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 407,60 2,70% Rheinmetall AG
RWE AG St. 60,06 0,27% RWE AG St.
Siemens AG 251,10 0,92% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 34,94 0,34% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 83,74 -0,40% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 991,27 -1,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger halten die Füße still -- DAX etwas höher -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt kommt nicht aus der Deckung. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen