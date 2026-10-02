XETRA-Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,93 Prozent stärker bei 25 206,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 25 294,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 963,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 02.09.2026, mit 25 834,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 604,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Wert von 24 466,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,61 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 8,25 Prozent auf 64,32 EUR), Siemens Energy (+ 2,74 Prozent auf 146,42 EUR), Airbus SE (+ 2,50 Prozent auf 190,34 EUR), EON SE (+ 2,21 Prozent auf 17,14 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,17 Prozent auf 404,80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-1,88 Prozent auf 38,66 EUR), Daimler Truck (-1,64 Prozent auf 40,83 EUR), Deutsche Bank (-1,00 Prozent auf 30,72 EUR), SAP SE (-1,00 Prozent auf 184,88 EUR) und Bayer (-0,86 Prozent auf 45,01 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 761 158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,289 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at