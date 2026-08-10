Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|MDAX-Kursentwicklung
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10.08.2026 15:58:46
XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags
Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent auf 32 342,71 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356,925 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,245 Prozent stärker bei 32 486,46 Punkten, nach 32 407,20 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 324,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 535,53 Zählern.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 919,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 181,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 493,41 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,40 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 3,10 Prozent auf 10,63 EUR), AUMOVIO (+ 2,67 Prozent auf 38,50 EUR), RENK (+ 2,62 Prozent auf 51,30 EUR), Schaeffler (+ 2,52 Prozent auf 7,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,19 Prozent auf 149,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,77 Prozent auf 78,40 EUR), AUTO1 (-3,40 Prozent auf 21,04 EUR), Porsche Automobil (-2,16 Prozent auf 28,52 EUR), FUCHS SE VZ (-2,10 Prozent auf 40,02 EUR) und Bilfinger SE (-1,98 Prozent auf 79,05 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 852 449 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|38,10
|1,87%
|AUTO1
|21,02
|-3,49%
|Bilfinger SE
|79,70
|-1,73%
|DEUTZ AG
|10,66
|1,91%
|Elmos Semiconductor
|147,40
|1,10%
|freenet AG
|23,44
|-2,74%
|FUCHS SE VZ
|39,96
|-2,06%
|Lufthansa AG
|8,31
|-1,63%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,65
|-1,44%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,52
|1,27%
|RENK
|50,55
|-0,20%
|Schaeffler AG
|7,26
|0,97%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|78,05
|-6,25%
|thyssenkrupp AG
|12,40
|-1,24%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 251,14
|-0,48%
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