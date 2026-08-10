Bilfinger Aktie

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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

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MDAX-Kursentwicklung 10.08.2026 15:58:46

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX nachmittags

Kaum bewegt zeigt sich der MDAX am Montag.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent auf 32 342,71 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356,925 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,245 Prozent stärker bei 32 486,46 Punkten, nach 32 407,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 324,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 535,53 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 919,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 181,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 31 493,41 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,40 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 3,10 Prozent auf 10,63 EUR), AUMOVIO (+ 2,67 Prozent auf 38,50 EUR), RENK (+ 2,62 Prozent auf 51,30 EUR), Schaeffler (+ 2,52 Prozent auf 7,32 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,19 Prozent auf 149,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,77 Prozent auf 78,40 EUR), AUTO1 (-3,40 Prozent auf 21,04 EUR), Porsche Automobil (-2,16 Prozent auf 28,52 EUR), FUCHS SE VZ (-2,10 Prozent auf 40,02 EUR) und Bilfinger SE (-1,98 Prozent auf 79,05 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 852 449 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,601 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 38,10 1,87% AUMOVIO
AUTO1 21,02 -3,49% AUTO1
Bilfinger SE 79,70 -1,73% Bilfinger SE
DEUTZ AG 10,66 1,91% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 147,40 1,10% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,44 -2,74% freenet AG
FUCHS SE VZ 39,96 -2,06% FUCHS SE VZ
Lufthansa AG 8,31 -1,63% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,65 -1,44% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,52 1,27% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 50,55 -0,20% RENK
Schaeffler AG 7,26 0,97% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,05 -6,25% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,40 -1,24% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 251,14 -0,48%

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