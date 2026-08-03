XETRA-Handel: So entwickelt sich der SDAX am Mittag

Um 12:09 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 1,40 Prozent auf 18 559,75 Punkte an. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 88,865 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,864 Prozent auf 18 460,90 Punkte an der Kurstafel, nach 18 302,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 456,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 560,47 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der SDAX wurde vor einem Monat, am 03.07.2026, mit 18 539,82 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 17 911,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Wert von 17 051,12 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,94 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 7,51 Prozent auf 6,44 EUR), Stabilus SE (+ 5,70 Prozent auf 15,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,46 Prozent auf 31,86 EUR), ATOSS Software (+ 4,04 Prozent auf 87,60 EUR) und Jungheinrich (+ 3,86 Prozent auf 25,28 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil SMA Solar (-3,31 Prozent auf 51,10 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,14 Prozent auf 27,78 EUR), Kontron (-2,42 Prozent auf 21,82 EUR), ASTA Energy Solutions (-1,89 Prozent auf 52,00 EUR) und LPKF Laser Electronics (-1,75 Prozent auf 14,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 388 293 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,55 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at