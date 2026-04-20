XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,61 Prozent schwächer bei 3 704,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 532,364 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,953 Prozent schwächer bei 3 729,64 Punkten, nach 3 765,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 695,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 730,32 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 3 420,18 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.01.2026, den Stand von 3 646,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, einen Stand von 3 412,85 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,22 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 0,69 Prozent auf 81,40 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,58 Prozent auf 173,20 EUR), Ottobock (+ 0,51 Prozent auf 59,40 EUR), Siltronic (+ 0,29 Prozent auf 68,75 EUR) und 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 24,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil TeamViewer (-4,82 Prozent auf 4,92 EUR), Nemetschek SE (-3,83 Prozent auf 66,60 EUR), EVOTEC SE (-3,28 Prozent auf 5,46 EUR), SAP SE (-2,85 Prozent auf 151,78 EUR) und Siemens Healthineers (-2,11 Prozent auf 38,09 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 293 085 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 182,419 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at