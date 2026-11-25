TecDAX
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|TecDAX-Performance im Fokus
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25.11.2026 15:58:52
XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag
Um 15:41 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent tiefer bei 3 784,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 543,379 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,004 Prozent tiefer bei 3 833,61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 833,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 779,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 838,34 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 0,607 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 4 024,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, notierte der TecDAX bei 4 050,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 496,96 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,43 Prozent nach oben. Bei 4 284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 2,44 Prozent auf 39,85 EUR), Bechtle (+ 1,30 Prozent auf 32,76 EUR), OHB SE (+ 1,22 Prozent auf 182,00 EUR), TeamViewer (+ 0,81 Prozent auf 4,46 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,66 Prozent auf 53,00 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Infineon (-6,06 Prozent auf 41,09 EUR), Siltronic (-5,97 Prozent auf 47,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,53 Prozent auf 41,68 EUR), Elmos Semiconductor (-5,30 Prozent auf 94,70 EUR) und PVA TePla (-3,65 Prozent auf 23,78 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 351 476 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210,377 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,51 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|32,72
|0,68%
|Elmos Semiconductor
|98,70
|2,71%
|freenet AG
|24,92
|0,40%
|Infineon AG
|42,69
|-0,40%
|Nemetschek SE
|54,05
|0,65%
|OHB SE
|186,20
|-0,43%
|Ottobock
|39,85
|0,13%
|PVA TePla AG
|23,92
|-0,08%
|SAP SE
|192,38
|0,87%
|Siltronic AG
|48,50
|-0,21%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|42,60
|-0,98%
|TeamViewer
|4,62
|2,03%
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|20,14
|-0,30%
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