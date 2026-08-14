XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX am Nachmittag

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX aktuell.

Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 26 455,00 Punkte.

Bei 26 387,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 541,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 25 040,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 24 314,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24 425,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,69 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 3,88 Prozent auf 79,05 EUR), SAP SE (+ 3,65 Prozent auf 181,78 EUR), Rheinmetall (+ 2,85 Prozent auf 1 197,80 EUR), Hannover Rück (+ 1,93 Prozent auf 254,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,41 Prozent auf 517,60 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen EON SE (-3,56 Prozent auf 17,60 EUR), Merck (-2,51 Prozent auf 136,00 EUR), Vonovia SE (-1,67 Prozent auf 20,65 EUR), Continental (-1,48 Prozent auf 69,42 EUR) und HOCHTIEF (-0,95 Prozent auf 439,60 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10 217 278 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,920 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at